Famosa modelo pierde una pierna por una bacteria 'carnívora'

La famosa modelo estadounidense Jennifer Barlow, contó en sus redes sociales, el infierno que vivió cuando volvió de vacaciones. La mujer, quien reside en Georgia, Estados Unidos , perdió una de sus piernas después de viajar a las Bahamas. Al regresar del viaje, notó una molestia en su rodilla y pensó que era un esguince, pero la realidad resultó diferente.

Barlow se enteró de lo que estaba sucediendo en su cuerpo cuando su hermano la encontró colapsada en su casa, y la llevó de inmediato al hospital. Los médicos le comunicaron que estaba enfrentando una infección causada por la bacteria come carne conocida como 'Vibrio vulnificus'. Esta bacteria puede ingresar al cuerpo a través de heridas abiertas o mediante el consumo de alimentos marinos crudos que hayan estado en contacto con ella.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

La modelo estuvo en coma durante 10 días y tuvo que someterse a más de 12 cirugías en las que le extrajeron el tejido muerto. Debido a la gravedad de la situación, tres meses después del incidente, se vio obligada a someterse a la amputación de su pierna izquierda.

Publicidad

Jennifer Barlow compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram, explicando cómo esta bacteria había tenido un impacto drástico en su vida. "Esta es la razón por la cual he estado tan callada durante los últimos cinco meses. No había querido publicar nada acerca de esta rara infección contra la cual he estado luchando, porque mi enfoque estaba en sobrevivir. Necesitaba espacio para pelear y sanar", expresó Barlow.

Su familia ha establecido un fondo para recaudar recursos destinados a cubrir los gastos relacionados con la recuperación de la modelo. Ya que ha perdido muchos de los ingresos que recibía con su profesión y aunque su historia ha inspirado a muchos, también le ha cerrado las puertas a nivel laboral.

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo tres, las presentadoras usan sus labios creativamente