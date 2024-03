Jhonny Rivera y Jenny López vuelven a abordar el tema de tener hijos

La relación entre el cantante de música popularJhonny Rivera y su actual pareja Jenny Lópezsigue acaparando titulares, demostrando ser un tema de interés constante tanto para sus seguidores como para el público en general. A pesar de las visibles diferencias, incluida una notable brecha de edad, este dúo ha sabido navegar las aguas de la opinión pública, manteniendo una comunicación indestructible que desafía los juicios y especulaciones.

Recientemente, la pareja abrió, una vez más, las puertas de su intimidad a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Fue allí dondeJhonny Rivera, con la franqueza que lo caracteriza, desmintió los rumores que sugerían que el amor de Jenny podría haber sido influenciado por obsequios materiales. "Muchos han especulado, pero lo nuestro trasciende lo material", afirmó el cantante, dejando claro que su conexión se basa en cimientos mucho más profundos.

Este intercambio no solo sirvió para despejar dudas sobre la naturaleza de su relación, sino que también proporcionó una plataforma para que la pareja compartiera aspectos más personales de su vida conjunta. Entre las revelaciones más esperadas, estuvo la respuesta a la recurrente pregunta sobre si planean expandir su familia y tener hijos. Al respecto, Rivera fue categórico asegurando que por el momento disfrutan de su unión y de cada momento compartido y que la paternidad requiere una consideración y responsabilidad enormes que por ahora no están dentro de los planes, subrayando su deseo de consolidar primero su vínculo amoroso.

"Yo creo que esta es la pregunta más predominante, de 10 preguntas 8 son las de los hijos, pero la verdad por ahora no se está contemplando eso, nosotros llevamos poquito realmente", dijeron.

"Un hijo aparte de la responsabilidad de la crianza quita mucha privacidad y de momento la necesitamos. Lo otro que yo pienso es que criar hijos no está tan fácil además estamos en una etapa de noviazgo, esperemos a ver qué pasa más adelante". Jhonny Rivera

La diferencia de edad, que suma casi tres décadas, ha sido un punto de inflexión en las discusiones públicas sobre su unión. No obstante, ambos han defendido su relación con vehemencia, restando importancia a los números y centrándose en el amor que se tienen. "Nuestra historia comenzó con gestos simples, pero significativos, que marcó el comienzo de algo especial", compartió López, refiriéndose a los momentos que fortalecieron su atracción mutua.

¿Cómo conquistó Jhonny Rivera a Jenny López?

Además del tema de los hijos, la pareja también respondió a la pregunta de cómo hizo para conquistarla. Al respecto el cantante respondió que nunca la ha “comprado” con regalos costosos. Mencionó que, al principio de su romance, el único regalo que le había hecho fueron unas rosas en una pequeña caja, ya que quería evitar malentendidos con ella y su familia.

“Mucha gente le tira mucho hate (odio), pesando en que ella es interesada o alguna cosa y la verdad yo nunca la compré con nada material. Cuando nosotros empezamos a sentir una atracción el único regalo que había habido fue unas rositas en una cajita porque no quería que lo fueran a tomar mal los papás o ella. Aunque me gustaba, pero todo se fue dando hasta que cuando menos pensamos me echó mano", reveló.

