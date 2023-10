Karol G habla sobre el momento en el que su tristeza fue muy difícil de ocultar

Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la cantante paisa de reguetón Karol G, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y su carrera profesional.

Esta semana por ejemplo, arrasó en la última entrega de los Premios Billboard, al igual que en su gira por los Estados Unidos. Donde ha logrado hacer ‘sold out’ en varios de sus conciertos. Además, ‘la bichota’ ya no hace mayor esfuerzo por ocultar que su corazón esta contento y bien acompañado.

Y es que “después de la tormenta, el sol finalmente salió” para la cantante, pues lo cierto es que hace varios años, tuvo que enfrentarse a malos ratos, tras su ruptura con el cantante puertorriqueño Anuel AA quien en su momento hasta llegó a proponerle matrimonio.

Cabe resaltar que, ante el hecho, Karol siempre se mantuvo muy prudente, no obstante, en los medios y las redes sociales se rumoraba que estaba muy afectada, pues en varias ocasiones no pudo ocultarlo.

Es por eso que la artista, le pidió a su equipo que por favor le dieran un espacio para enfrentar sus emociones. Así lo reveló durante una entrevista que le concedió al periodista Carlos Ochoa.

“Hubo un momento de mi vida, yo digo como de un disruptivo que algo hizo así o algo hizo clic, qué estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil ocultar y no lo podía ocultar en los escenarios, no lo podía ocultar en mi vida normal y como que tenía conversaciones con mi equipo de ‘no me pongan shows, no me pongan entrevistas, no me pongan a hacer nada porque no lo puedo controlar’...”

Así mismo, la mujer manifestó que su equipo fue crucial para superar este episodio pues le hicieron caer en cuenta que si no seguían iban a perder el trabajo que habían realizado por años.

“Mi equipo me dijo ‘esto es la vida, hay que seguir y si lo hacemos vamos a parar en un momento muy importante de tu carrera, vamos a perder el trabajo de tantos años’ y seguimos”

Por suerte ese capítulo de su vida ya hace parte del pasado, y haber tomado la valiente decisión de continuar pese a la tristeza que sentía en ese momento, hoy en día le ha dado muy buenos frutos.

