La sorprendente letra de 'Mi ex tenía razón' de Karol G: ¿un mensaje para Anuel AA?

Karol G, la exitosa cantante colombiana, lanzó su última creación titulada ‘Mi ex tenía razón’. El sencillo, que combina elementos del género Tex-Mex, se ha convertido en el foco de atención desde su lanzamiento el pasado jueves, 10 de agosto. Sin embargo, más allá de su pegajosa melodía y su innovador estilo, lo que ha intrigado a los seguidores es el posible significado oculto detrás de sus letras.

Una conexión especial con Selena Quintanilla

En una muestra de respeto y admiración, Karol G ha compartido en su cuenta de Instagram: "Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día, todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo".

El videoclip también rinde homenaje a Selena, ya que Karol G viste una camiseta con el nombre de la fallecida cantante y el video presenta a la artista junto a su banda, evocando la sensación de estar en un concierto íntimo.

La letra enigmática

Sin embargo, lo que ha llamado más la atención de ‘Mi ex tenía razón’ es su letra. Aunque Karol G no ha confirmado públicamente el mensaje detrás de la canción, muchas teorías han surgido en relación con sus relaciones pasadas y presentes.

El fragmento "Mi ex tenía razón, Dijo que no iba a encontrar uno como él, Y me llegó uno mejor, que me trata mejor", ha generado especulaciones sobre si Karol G está enviando un mensaje velado a su ex pareja, el también músico Anuel AA.

Además, la letra también menciona a alguien que le hace sentir mejor en su relación actual: "¿Pa’ qué le digo que no? Sí me lo hace mejor". Esta parte ha llevado a algunos seguidores a especular si Karol G se refiere a su actual pareja, el cantante Feid.

