Mauro Urquijo rompe el silencio tras transición de su hijo a mujer: "Me da duro"

Luego de que Adriana López, exesposa de Mauro Urquijo ofreciera una entrevista asegurando que el actor ha sido ausente para los hijos que tienen en común, el actor rompió el silencio y se pronunció sobre sus sentimientos hacia su familia.

La situación se dio a conocer a través del programa La RED, de Caracol Televisión, en el que la expareja de Urquijo dijo que el actor ha sido un padre ausente tanto económica como emocionalmente.

A estas declaraciones se sumó Roz, hija del actor y de Adriana quien hace un tiempo inició su proceso de transición a mujer y en el que ha contado con el apoyo de su mamá en México , donde residen actualmente.

Luego de varias explosivas declaraciones con el programa de farándula de Caracol Tv, el propio actor se pronunció al respecto y dio su versión de los hechos y los motivos que lo habrían alejado de sus hijos.

Publicidad

Fue en una entrevista también con el programa La RED que el actor colombiano se refirió a la lejanía de sus hijos diciendo que se originó luego de una cirugía en la que se le afectó la memoria; pero aseguró que siempre los tuvo presente y que se lamentaba por no tenerlos cerca.

“En la vida he pasado por muchos altibajos, ese de la cirugía fue terrible, quedé bastante desmemoriado, perdí contacto con todo y de lo único que me acordaba yo, lo que tenía más presente, era mis hijos y no poder establecer contacto con ellos”, contó Mauro.

Sobre la manutención de sus hijos dijo que ha sido difícil ya que desde sus problemas de salud no ha logrado conseguir trabajo y que lo que recibe de pensión lo invierte en sus citas médicas.

Publicidad

También abrió su corazón para referirse a su hijo Gregorio y la transición a mujer que inició hace un tiempo y con la que ahora se llama Roz.

Mauro Urquijo se mostró completamente respetuoso de la orientación de género elegida por su hijo y dijo que aunque no está presente, le envía su apoyo en su proceso y decisión de vida.

También reconoció que "me da duro saber que Gregorio tuvo unos cambios fuertes en su vida, uno sexual, algo que me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda cuando viví con él”.

Agregó que le ha dado duro estar separado de sus hijos a quienes extraña y con quienes espera recuperar la relación familiar que tuvieron hace unos años ya que le ha dolido perder el contacto con ellos.

Publicidad

Te puede interesar: Cómo se establece la cuota alimentaria de un hijo