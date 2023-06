Neymar Jr pide disculpas a su pareja embarazada tras infidelidad: "No puedo imaginarme sin ti"

Neymar da Silva Santos Júnior, reconocido mundialmente como 'Neymar Jr' , es un futbolista profesional brasileño que ha dejado su nombre en alto por los grandes reconocimientos, victorias que ha obtenido en compañía de su selección y en los reconocidos clubes en los que ha estado, sin embargo, recientemente se vio envuelto en una nueva polémica en la que lo acusan de serle infiel a su prometida.

Luego de la confirmación oficial de que el futbolista estaría a la espera de su segundo hijo, en compañía de la modelo Bruna Biancardi, mostrando su total alegría ante dicho evento en el que esperan construir una familia acompañada de Dios, se desató un nuevo rumor que podrá acabar con el futuro de su relación.

Esto como consecuencia de varias especulaciones recientes después de que una creadora de contenido brasileña, reconocida como Fernanda Campos, haya expuesto que había estado con Neymar y que incluso existieron algunos encuentros íntimos días antes de San Valentín; por tal razón, este realizó un mensaje disculpándose a su pareja a través de su Instagram.

"Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé que estuviera a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé tu intimidad en un momento tan especial como es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti".

Publicidad

Además, surgieron nuevas especulaciones en las que se atrevieron a confirmar que el brasileño tenía un contrato con su pareja en el que constataba que podía ser infiel con excepciones, pues no podía besarlas en la boca, no hacer públicas sus aventuras y utilizar preservativo.

Te puede interesar: Mejores momentos del concierto Los Tigres del Norte