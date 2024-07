Padre de Karol G pierde el control y la 'embarra' con el niño Iker el último concierto

El 23 de julio,Karol G culminó su exitosa gira 'Mañana Será Bonito Tour' con una histórica presentación en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Este evento marcó un récord en la carrera de la artista, convirtiéndola en la primera en lograr cuatro sold outs consecutivos en este prestigioso escenario. Sin embargo, la noche también fue testigo de un incómodo momento protagonizado por su padre.

Entre los asistentes se encontraba la familia de Karol G, incluyendo al pequeño Iker, quien ha sido la imagen de su álbum 'Mañana Será Bonito'. Iker subió al escenario junto a la artista, quien lo describió como la personificación de su niño interior.

El momento de tensión surgió cuando el padre de Karol G, en un arrebato de emoción, tomó la camiseta que Iker se había quitado minutos antes y la lanzó al público.

La reacción del niño fue inmediata, mostrando una evidente angustia mientras pedía que le devolvieran su prenda. El padre de la artista tuvo que disculparse rápidamente y solicitar que la camiseta fuera devuelta.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con comentarios como: "En ese momento Iker sintió el verdadero terror" y "Papá G, como que eso no se debía hacer jajaja". Afortunadamente, la camiseta fue devuelta al niño, pero el incidente dejó una huella en la memorable noche.

Karol G, visiblemente emocionada durante toda la presentación, agradeció a sus seguidores con un mensaje inspirador:

"Recuerden que la vida es una, crean en ustedes. A todos nos dieron una vida para que vivamos con nuestros gustos, con nuestras creencias; respeten la vida del otro también, crean en ustedes, trabajen en sus sueños, no escuchen mucho lo que tienen para decirles, porque probablemente al otro no se le ocurran esas ideas geniales que ustedes sí tienen. Gracias por todo el amor que me regalan".

El 'Mañana Será Bonito Tour' de Karol G recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, consolidando su éxito global. La gira no solo fue un triunfo profesional, sino también una demostración de la conexión profunda entre la artista y sus seguidores, a quienes agradeció por su apoyo incondicional.

A pesar del incidente, la noche en el Santiago Bernabéu será recordada como una celebración del talento y la pasión de Karol G, una artista que ha sabido conquistar los corazones de millones alrededor del mundo.

