Presentador de televisión tuvo que disculparse por llamar "petarda" a Karol G

Recientemente, el presentador de televisión Antonio Naranjo se encontró en el ojo del huracán después de hacer un comentario despectivo sobre la cantante Karol G.

Durante su programa 'En boca de todos', Naranjo se refirió a la artista colombiana como "petarda" en medio de la celebración de sus exitosas presentaciones en el estadio Santiago Bernabéu, donde llenó el recinto durante cuatro noches consecutivas.

Las palabras del presentador generaron una rápida ola de rechazo en las redes sociales. Los fanáticos de Karol G, junto con muchas otras personas, no tardaron en expresar su descontento, considerando que el término utilizado era inapropiado y ofensivo.

“A mí me llevas a ver los AC/DC a Sevilla, no a esta tanda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas. Pues, mira, si esta petarda llena el Bernabéu y los Rolling Stone no lo hacen, pues la humanidad merece extinguirse”, dijo Naranjo en el polémico video.

La indignación creció rápidamente, llevando a una avalancha de comentarios críticos y a la creación de campañas en línea que exigieron una disculpa pública de Naranjo.

Esta presión llevó a Naranjo a reconocer su error y ofrecer una disculpa a través de sus redes sociales. En su declaración, el presentador admitió que sus palabras fueron inapropiadas y mostró su arrepentimiento por el uso del término despectivo. Según el quería llamarla "aburrida".

Naranjo hizo hincapié en que no tenía intención de ofender a Colombia, país al que tiene un profundo aprecio y en el que cuenta con numerosos amigos.

“La verdad es que pude haber utilizado otra palabra y lamento mucho que alguien se haya ofendido (…) No es una crítica a Colombia, un país al que adoro y con el que tengo muchos lazos y muchos amigos”, mencionó el presentador.

