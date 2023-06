Señorita Miss Grand Colombia cae al agua en medio de su pasarela

Las reinas de belleza suelen procurar tener perfección en todos sus ámbitos para así llegar al más alto estándar y ser merecedoras de la corona en el concurso que participen; sin embargo, en esta ocasión se pudo evidenciar el terrible accidente que sufrió una señorita en medio de una pasarela de importancia.

El concurso ‘Miss Grand Colombia’, ha buscado reconocer otro tipo de belleza de mujeres que sean un poco mayores a los requerimientos comunes y se encuentran 24 señoritas en medio de la competencia para poder representar a su país este año en Indonesia.

Sin embargo, la suerte no corrió de la mejor forma, esto debido a que mientras una de estas participantes se encontraba realizando una pasarela dentro de un lujoso hotel en Bogotá, se cayó accidentalmente a la piscina y todo quedó evidenciado ante las cámaras del lugar.

Frente a la situación, la mujer decidió nadar hacia la orilla en compañía de un instructor e inmediatamente siguió con su camino como si nada hubiese pasado, incluso recibió comentarios y varios gritos de ánimo que la motivaron a continuar su pasarela para mostrar su belleza.

Aunque no pasó desapercibida por las redes sociales en las que la acusaron de haber fingido y actuado toda la escena; “Ay, Dios, ahora quiere volverse famosa”, ”Vio que no iba a ganar y no le quedó de otra que tirarse”, “Que ganas de hacer show”, “Escenas de la rosa de Guadalupe”, “No entiendo la razón de tirarse y dañar el trabajo de los profesionales”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de esto, muchos le han enviado los mejores deseos a la chica, a la que pueden llegar a bajarle algunos puntos por su caída, la cual está sin concluir, puesto que otros aseguran que se debió a los grandes tacones que tenía.

¡Al agua! Concursante de Miss Grand Colombia terminó en el agua durante desfile 😱📸 pic.twitter.com/dOscvsr29J — Solo Virales (@chisme_famosos7) June 16, 2023

