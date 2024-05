VIDEO: última triste dedicatoria de Omar Geles; “Perdón a los que desilusioné”

La comunidad del vallenato se encuentra de luto trasla triste noticia del fallecimiento de Omar Geles Suárez.El reconocido cantautor y acordeonero que murió el martes 21 de mayo en la clínica Erasmos de Valledupar, luego de sufrir una falla cardíaca mientras jugaba un partido de tenis.

Las primeras versiones indican que Geles sufrió un paro cardiorrespiratorio, situación que fue atendida de inmediato, aunque lamentablemente no pudo sobrevivir. Días antes, había sido ingresado a un hospital en Miami, Estados Unidos, debido a un dolor en el pecho, lo que ahora parece estar relacionado con su fallecimiento.

En uno de sus últimos actos públicos, Omar Geles compartió una emotiva publicación en Instagram dedicada a su madre. En el video, el artista muestra una gran felicidad al presentar su nueva canción 'Lo que vivió mamá', lanzada hace 11 días.

Esta canción, llena de sentimientos, narra la historia de su madre y destaca el amor incondicional que ella representó en su vida. Geles canta un fragmento de la canción, dejando ver la profunda conexión y gratitud que sentía hacia ella.

El video va acompañado de un mensaje conmovedor donde Geles reflexiona sobre el amor y el perdón:

"He tenido muchos amores, hoy le pido perdón a todos los que desilusioné y perdón a los que me desilusionaron, solo estoy seguro de 3 cosas: que amar a DIOS de verdad y buscar a toda costa su perdón y su guía es lo mejor que le puede pasar al ser humano y la segunda es que a tu pareja debes tratarla con el mismo amor, con la misma sutileza, con la misma ternura que te gustaría que tratarán a esa persona que te tuvo 6,7,8 o 9 meses dentro de sí, tu mamá. Y la tercera es que honrar a padre y madre es sinónimo de vivir con salud, con amor y con abundancia. Quiero que me escriban los que tuvieron la dicha de crecer con sus padres juntos y los que crecieron como yo con padres separados, los leo a todos."

Los seguidores de Geles han respondido con mensajes llenos de amor y admiración, destacando cómo la canción y su mensaje los conectaron profundamente con sus propias madres.

Los comentarios reflejan el impacto que la música de Omar tuvo en sus vidas, compartiendo historias personales de amor, lucha y gratitud hacia sus madres.

Comentarios como: "Te admiro mucho y te quiero mucho, hermano mío. Tu capacidad de ser versátil en la composición es única. Tus canciones son una montaña rusa de sentimientos para todos. Gracias por permitirme ser partícipe en tu mundo" o "Tristemente yo crecí con mi mamá, mi papá nunca estuvo para mí. Espero que mis palabras no sean pesadas para su alma. Él ya falleció, mamá está viva, cumplió 81 años y estoy cuidando del tesoro más lindo que me dio la vida, mi mami querida", dejaron ver la conexión que dejó esta publicación con sus fanáticos.

Canción de Omar Geles 'Lo que vivió mamá'