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La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Comienza septiembre: así le irá a tu signo en el mes del Amor y la Amistad

Comienza septiembre: así le irá a tu signo en el mes del Amor y la Amistad

Comienza el mes del Amor y la Amistad y las estrellas ya tienen sus primeras señales. Descubre qué podría pasar con tu signo esta semana.

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Horóscopo del amor y la amistad
Imagen creada con IA
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Septiembre comienza con una energía especial porque llega el mes del Amor y la Amistad, y esta primera semana podría traer encuentros inesperados, conversaciones pendientes, nuevos intereses y momentos especiales con las personas que hacen parte de tu vida. Algunos signos estarán más abiertos al romance, mientras otros podrían descubrir que una amistad puede tomar un nuevo rumbo.

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La primera semana del mes será una oportunidad para conectar, dejar atrás algunas dudas y prestar atención a esas pequeñas señales que podrían aparecer en el camino. Busca tu signo y descubre qué podría traer septiembre para ti.

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Aries: Esta semana podrías sentir que algo empieza a cambiar en tus relaciones. Una persona podría acercarse de una manera que no esperabas y despertar tu curiosidad. No tengas afán por definir qué significa todo; disfruta la conexión y deja que las cosas avancen naturalmente. También será un buen momento para reunirte con tus amigos y recuperar ese plan que llevan semanas aplazando.

Tauro: Septiembre te invita a hablar claro. Si tienes algo pendiente con alguien, esta semana podría ser el momento perfecto para decirlo. Una conversación sincera puede ayudarte a entender mejor lo que quieres y lo que esperas de los demás. En el amor, evita quedarte esperando señales: a veces una pregunta directa puede aclarar muchas cosas.

Géminis: Tu primera semana de septiembre podría estar llena de conversaciones, mensajes y planes. Entre tantas interacciones, alguien podría comenzar a despertar un interés especial. No descartes una conexión solo porque comenzó como una amistad o una conversación casual. Eso sí, evita ilusionarte antes de conocer realmente a esa persona.

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Cáncer: El comienzo del mes podría traer recuerdos de alguien que ya no está tan presente en tu vida. Antes de pensar en regresar a una historia anterior, pregúntate si realmente extrañas a esa persona o simplemente recuerdas los buenos momentos. Tus amigos podrían ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva diferente.

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Leo: Septiembre comienza favoreciéndote en tus relaciones. Podrías recibir más atención de la habitual y alguien podría intentar acercarse de una manera bastante evidente. Disfruta el momento, pero fíjate también en las acciones de esa persona. Una salida con amigos podría terminar siendo mucho más interesante de lo que imaginabas.

Virgo: Esta semana tendrás una oportunidad para acercarte a alguien, pero podrías pasar demasiado tiempo pensando qué decir o cómo actuar. A veces lo mejor es simplemente ser tú y dejar que la conversación fluya. También podrías retomar el contacto con una persona que hace tiempo no veías.

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Libra: El mes del Amor y la Amistad comienza con bastante movimiento para ti. Una mirada, un mensaje o una invitación podrían hacerte sospechar que alguien tiene interés en ti. No descartes esa posibilidad, pero tampoco saques conclusiones demasiado rápido. Disfruta las nuevas conexiones y deja que el tiempo confirme las señales.

Escorpio: Tu curiosidad estará especialmente activa esta semana. Si alguien comienza a comportarse diferente contigo, probablemente querrás saber inmediatamente qué está pasando. Baja un poco la intensidad y deja que las cosas se revelen solas. Una amistad podría convertirse en un apoyo muy importante durante estos primeros días de septiembre.

Sagitario: Tu primera semana del mes podría estar marcada por una invitación que inicialmente no estaba en tus planes. Aceptarla podría llevarte a conocer personas nuevas o simplemente a vivir un momento que necesitabas. En el amor, septiembre te pide dejar un poco la rutina y permitirte disfrutar sin pensar demasiado en el futuro.

Capricornio: Normalmente prefieres ir con calma, pero esta semana podrías notar que una persona está intentando entrar un poco más en tu vida. No cierres la puerta antes de conocer sus intenciones. También será un buen momento para demostrarle a tus amigos que, aunque no siempre lo digas, valoras mucho tenerlos cerca.

Acuario: Una conversación con alguien cercano podría hacerte pensar diferente sobre esa persona. Tal vez descubras una conexión que no habías considerado o simplemente entiendas mejor lo que significa esa amistad para ti. No necesitas ponerle nombre a todo inmediatamente; disfruta de lo que está ocurriendo.

Piscis: Septiembre comienza con mucha sensibilidad para ti. Podrías estar más receptivo a los detalles, las palabras bonitas y los gestos de cariño. Si alguien te interesa, esta semana puede ser buena para acercarte, pero intenta no imaginar toda una historia antes de que realmente ocurra. Tus amigos también tendrán un papel importante y podrían convertirse en tus mejores cómplices durante estos días.

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