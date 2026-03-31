DITU amplía su parrilla de contenidos para maratonear en Semana Santa y sin costo

DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, presenta su especial de Semana Santa, una selección de contenidos pensada para maratonear con historias que inspiran, entretienen y se disfrutan en familia.

En esta temporada, la plataforma pone el foco en grandes éxitos del cine mundial, sumando por primera vez títulos internacionales como El Discurso del Rey y Lo Imposible, junto a nuevas películas nacionales que amplían la oferta para todos los públicos.

Estos son algunos de los contenidos imperdibles en DITU esta Semana Santa



Para reflexionar



The Chosen: Una de las series más vistas a nivel global, llega como uno de los grandes destacados. Su estreno en la pantalla principal de Caracol Televisión el 2 de abril se complementa con su disponibilidad en DITU para continuar la experiencia on demand.

Canal especial por tiempo limitado

Del 29 de marzo al 5 de abril, DITU habilitará un canal pop-up con contenido de Semana Santa. Incluirá títulos como Milagros de Jesús y José de Egipto.

Desde el 2 de abril se suma un canal dedicado a The Chosen, con el estreno de su segunda temporada el 3 de abril y la tercera el 4 de abril.

Publicidad

Cine para maratonear

Grandes historias del cine internacional como el Discurso del Rey y Lo Imposible. Además, películas nacionales que complementan la experiencia para todos los gustos.

Publicidad

Para ver en familia

Nuevos capítulos de Enchufe TV. También llega “Se nos armó la gorda” y “Se nos armó la gorda al doble: Misión Las Vegas”

Roberta quiere cacao (dos temporadas), una apuesta infantil para disfrutar en familia también llega a Ditu.

Nuevos contenidos en la plataforma

Se Dice de Mí: el formato de Caracol Televisión liderado por Diva Jessurum llega completo a DITU.Historias íntimas y reveladoras contadas por sus protagonistas. Disponible on demand para maratonear sin interrupciones.

Expediente Final: un programa que profundiza en los casos que marcaron al país. Revela detalles poco conocidos sobre la muerte de celebridades en Colombia.

Publicidad

Con esta apuesta, DITU reafirma su propósito de ofrecer contenido relevante y accesible, conectado con los momentos culturales de los colombianos, invitando a descubrir nuevas historias y vivir la Semana Santa desde una plataforma que lo reúne todo en un solo lugar y sin costo. Disponible en DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión.