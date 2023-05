Tips sencillos para evitar el estrés

En la Kalle nos comprometemos con nuestros kallejeros de corazón, es por eso que pensamos en su salud y como podemos hacer que tengan una vida mucho más saludable, es por eso que traemos unos simples y sencillos consejos con los que pueden controlar el estrés.

Recordemos que el estrés no es más que un mecanismo que pone en marcha el cuerpo cuando una persona vive alguna situación angustiante, preocupante o que le genere cierta incomodidad, relacionando en su mayoría afecciones en la salud como dolor de cabeza, insomnio, cansancio, entre otras.

Pues bien, el primer consejo tiene que ver con el manejo que le damos a nuestros compromisos, es por esto que es importante establecer prioridades, debemos decidir a qué cosas le otorgamos atención y tiempo, básicamente decidir que cosas se deben hacer y cuáles se pueden hacer. Esto está ligado a aprender a decir que no, cuando estamos ocupados o abrumados en otra situación, ya que debemos ser conscientes de nuestras capacidades.

Otra parte importante es el círculo social, mantenerse en contacto con personas que puedan brindar apoyo emocional o de otra índole, ya que la calidad de las relaciones interpersonales es mucho más importante que su cantidad, teniendo en cuenta que no todas las amistades nos brindan tranquilidad y hábitos saludables.

Es importante mantener la mente tranquila, esto no significa que no pueda estar ocupada, es decir, podemos hacer actividades relajantes y que generen un disfrute para nuestro cerebro, como por ejemplo caminar, hacer yoga, practicar algún deporte, siempre en el plano de ejercitarse más no de competir, pues podemos generar aún más estrés.

Por último y no menos importante, debemos evitar pensar en los problemas de manera obsesiva, si bien es imposible olvidarse de estos, si podemos darles un manejo distinto, buscando distraer nuestra atención cuando pensamos en esos problemas que tenemos. Una buena forma de hacerlo es respirar profundamente, escuchar música o pensar positivamente.

