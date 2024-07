Famoso exfutbolista ahora es albañil; de la Premier League a la construcción

La vida da muchas vueltas y eso es algo que sigue enseñando Danny Drinkwater, centrocampista inglés que renunció al fútbolhace menos de un año y ahora pasa sus días construyendo casas.

El que llegó a ser un fichaje estrella del Chelsea por más de 40 millones de euros ha cambiado su estilo de vida radicalmente en cuestión de meses, pasando de ser futbolista profesional a trabajar en la obra.

Las historias de superación y esfuerzo de celebridades en la música, el cine y el deporte han inspirado a fanáticos en todo el mundo; sin embargo, no todas tienen un buen final.

Tal y como le ocurrió a quien alguna vez fue una de las grandes promesas del Chelsea y valuado en 40 millones de euros, pues ahora comparte más de su trabajo como albañil.

Danny Drinkwater parecía estar en la cima del éxito, pues su talento con el balón lo llevó a ser parte de importantes momentos en la historia del fútbol. Gracias a sus habilidades formó parte del Chelsea.

Sin embargo, su fichaje ilusionante acabó siendo una de las peores decisiones de su vida. Drinkwater llegó en el último momento del mercado al Chelsea.

El exfutbolista Danny Drinkwater fue uno de los pilares que lograron construir aquel mítico campeonato con el Leicester City, equipo de la Premier League que durante la temporada 2015-16 conquistó al mundo entero y logró llevarse el campeonato.

Sin embargo, su carrera en el Chelsea no fue redituable y pasó a las filas del retiro con más pena que gloria. En octubre de 2023, Drinkwater anunció su retiro a los 33 años de edad.

Durante su etapa en Londres, enfrentó problemas de salud mental: "Mi abuela murió, mi abuelo murió, a mi padre le diagnosticaron leucemia, estaba luchando por la custodia de mi hijo, mi perro también falleció. Estaba perdido", confesó.

Tras una serie de polémicas relacionadas con su vida extradeportiva, le fue difícil encontrar club y tomó la decisión de dejar atrás el fútbol profesional para comenzar una nueva vida.

"Creo que he estado en el limbo durante demasiado tiempo. Quería jugar, pero no tuve la oportunidad de hacerlo a un nivel en el que me sintiera valorado", aseguró Drinkwater.

La nueva vida de Danny Drinkwater sorprendió a muchos cuando publicó una fotografía en Instagram donde se le veía trabajando en la construcción. "Me han llegado muchos mensajes. Me gusta esto. Es una decisión", escribió el exfutbolista, aclarando su situación.

Su valentía y honestidad han resonado en las redes sociales, donde la gente ha mostrado su apoyo: "Solo quiere tener una vida normal", "¿Qué hay de malo en ello?" o "Sabiendo todo por lo que ha tenido que pasar, debe ser de lo mejor de su vida" fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver.

Así, Danny Drinkwater nos muestra que la vida puede cambiar de manera drástica y que, a pesar de las adversidades, siempre hay un nuevo camino por explorar.

El ex jugador del Chelsea y Leicester City, Danny Drinkwater ahora se convritió en constructor de viviendas en Inglaterra. 🧱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/BuwONpj1Qo — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 23, 2024

