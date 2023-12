Fueron a un motel y se les apagó la llama en segundos por aspecto del lugar: "Es una asquerosidad"

El poder de las redes sociales ha demostrado tener un impacto significativo en la percepción de los lugares que frecuentamos. En esta ocasión, una experiencia particular vivida por una mujer, Luz, en un motel ha causado revuelo por su cruda y decepcionante experiencia respaldada con imágenes.

Luz buscaba disfrutar de un momento especial junto a su pareja en el mencionado motel , pero se llevó una sorpresa desagradable. Su publicación en Facebook fue directa y contundente: "Es una asquerosidad", expresó, manifestando su profunda decepción por la suciedad evidente en las instalaciones.

Las fotos adjuntas a su publicación revelan la insatisfactoria condición del lugar: desde el piso y las sábanas sucias hasta un baño descuidado con olor a orina.

La decepción de Luz y su pareja fue evidente, al punto de señalar que no pudieron llevar a cabo ningún acto debido al desagrado y el descuido del entorno.

Publicidad

Con indignación, Luz compartió su experiencia en Facebook, cuestionando los altos precios cobrados por el establecimiento ubicado en Caucete, San Juan, en Argentina.

La mujer hizo hincapié en la falta de limpieza, la presencia de moho y la falta de mantenimiento.

Las imágenes revelan una construcción anticuada y descuidada, con muebles y objetos que claramente necesitan reparación y renovación. Luz concluyó su publicación afirmando que la situación era tan deplorable que preferiría considerar el campo como una opción más higiénica que ese lugar.

Publicidad

"Cuando entramos no pudimos hacer nada, porque se nos murió todo al ver la asquerosidad. Encima reclamás y no te dan bola, te dicen que si no te gusta, que te vayas. Creo que el campo es más limpio que ese telo", escribió la mujer.

La denuncia en redes sociales ha generado una ola de comentarios y opiniones variadas. Unos la apoyaron, mientras que otros le reclamaron, pues, según ellos, desde la fachada era clara la experiencia que les esperaba.

También puedes ver: Cultura general rajó a participantes de Retóxicos: capítulo 17