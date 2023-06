Graban supuesta 'llorona' en reconocido supermercado y más de uno queda confundido con sus lamentos

En los últimos días empezó a circular un video en redes sociales que, supuestamente, habría captado los lamentos de la supuesta 'Llorona', personaje de la leyenda en la que una madre busca con desespero a sus hijos; sin embargo, los usuarios terminaron confundidos.

Fue uno de los trabajadores de un Walmart en México, quien grabó lo que, según él, sucedía en la madrugada, al interior del reconocido supermercado.

"Manifestación de la llorona a las 3:20 a.m. en un local dentro del Walmart", dice la descripción del video publicado en la red social TikTok.

Aunque en principio muchos usuarios sí creyeron que se trataba de la mítica 'Llorona', al parecer, habría sido parte de una broma por parte del trabajador, que se identificó en TikTok con el usuario de @alangato9220 y que bajó el video tras la masiva difusión.

Pese a que muchos esperaban escuchar al supuesto ente paranormal, se escuchaban lamentos de una mujer, que, aparentemente, sostenía relaciones sexuales. Los internautas no dudaron en opinar en los comentarios de la publicación.

"Esos lamentos están raros", "yo también quiero ver esa llorona", "no es la llorona, son personas dentro del local", "es la llorona de tu vieja", "la llorona no se escucha así", "se me antojó conocer a la llorona", son algunos de los comentarios del video.

¿Cuál es la verdadera historia de La Llorona?

El mito de La Llorona es una leyenda muy conocida en varios países de América Latina, especialmente en Colombia y otros lugares con una rica tradición folclórica. La historia de La Llorona cuenta el trágico destino de una mujer que, según la leyenda, ahogó a sus propios hijos en un acto de locura y desesperación.

La versión más común del mito narra que La Llorona era una mujer hermosa que se enamoró de un hombre pero fue despreciada por él debido a la presencia de sus hijos. Llena de ira y celos, en un momento de locura, La Llorona decidió ahogar a sus hijos en un río o un lago cercano. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de la gravedad de su acción, se arrepintió y lloró amargamente por la pérdida de sus hijos.

Desde entonces, La Llorona vaga por las noches en busca de sus hijos, llorando y lamentándose. Su lamento se dice que suena como un lamento agudo y desgarrador, y muchos creen que su aparición es un presagio de muerte o desgracia. Según la leyenda, si alguien escucha sus lamentos de cerca, podría correr el riesgo de ser perseguido o incluso ahogado por La Llorona.

La historia de La Llorona ha sido transmitida de generación en generación y ha sido adaptada en diversas formas, incluyendo películas, libros y obras de teatro. A menudo se utiliza como una forma de asustar a los niños para que se comporten o no se aventuren cerca de cuerpos de agua durante la noche.

Es importante tener en cuenta que el mito de La Llorona es solo eso, un mito o una leyenda popular. No existe evidencia histórica o científica que respalde la existencia real de La Llorona. Sin embargo, sigue siendo parte del folclore y la cultura de muchos países latinoamericanos, y su historia perdura como una narrativa poderosa y evocadora.

