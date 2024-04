Influencer arma tremenda polémica al contar su experiencia sobre lo mal que huelen los europeos

La influencer brasileña Monique Escapeti desató una controversia en la red social X tras afirmar que uno de los mayores desafíos al viajar a Europa sonlos olores corporales. Durante su visita a Dinamarca, Escapeti dijo que, "Si hay algo impresionante en cualquier lugar de Europa es el hedor a caca".

"Lo peor es que es invierno, todo el mundo lleva abrigo, e incluso así es un hedor absurdo. Cuando viajamos a Europa en verano es aún peor. Es inhumano, la gente no se ducha... una piel súper cuidada con productos costosos y un pelo maravilloso, Pero apesta", aseguró la influencer.

Para Escapeti, la falta dehigiene no se debe a limitaciones económicas o dificultad de acceso a agua y jabón, sino que considera que esto es parte de la cultura. "Es un hedor ácido. Y tienen acceso a los mejores perfumes, los mejores productos, lo mejor de todo y, sin embargo, no consiguen ser higiénicos, ducharse y lavarse las axilas. Me pregunto si puedes sentir el hedor con un abrigo, imagínate cómo será debajo", puntualizó.

Estas afirmaciones se suman a comentarios previos de la usuaria de TikTok @milioapaula, una española que vivió en Chile, quien señaló que los europeos huelen mal. "Hasta que no sales de Europa no lo notas. Luego vuelves a España y te das cuenta de que sí que existe esa especie de olor a 'metro europeo' muy común”, dijo.

@milioapaula especuló que la razón detrás de esto podría ser la composición de los desodorantes europeos, los cuales contienen menos aluminio que los comercializados en otras partes del mundo. "Me di cuenta enseguida de que eran mucho mejores los de allí que los que yo usaba en España", concluyó.

Estos comentarios han generado una amplia discusión en redes sociales, con algunos usuarios respaldando las afirmaciones de Escapeti y @milioapaula, mientras que otros los consideran ofensivos y estereotipados. Algunos argumentan que los hábitos de higiene pueden variar considerablemente de una persona a otra y que no es justo generalizar sobre toda una región.

