VIDEO: fingió tener un accidente en moto para pedirle la mano a su novia y casi la mata del susto

Por medio de las redes sociales todos los días se dan a conocer videos o fotos que llaman a atención de los internautas y el ingenio de las personas cada vez se convierte en tendencia.

Esto fue lo que ocurrió hace poco cuando un joven se las ingenió, de una manera bastante 'pasada', para proponerle matrimonio a su novia, pues fingió haber sufrido un aparatoso accidente de tránsito en el que había resultado herido.

La filmación fue compartida por medio de la plataforma de TikTok por una usuaria llamado badbarbieale_april y allí se ve el momento en el que el joven estaba tirado en el piso boca arriba y en posición de haber tenido un accidente. Justo a su lado estaba la moto tirada y un grupo de personas estaban a su alrededor mirando lo que había sucedido.

En un momento del video se puede ver que la novia del joven llegó bastante asustada para ver qué le había sucedido y en el momento en el que le agarró la cara este se levantó, la ubicó un poco más atrás y de su bolsillo sacó un anillo de compromiso.

En ese momento ella se dio cuenta que todo estaba planeado y fue solamente una muy buena actuación de su pareja para pedirle que fuera su esposa.

Al ver lo que estaba ocurriendo la mujer se emocionó y con las manos ubicadas en su boca en señal de asombro le dijo que sí aceptaba ser su esposa.

El video ha generado todo tipo de comentarios y se volvió viral en TikTok teniendo hasta el momento más de 755.000 y más de 3.700 comentarios como: "es terriblemente hermoso", "Cada quien muere como mejor le parece 💁", "Yo le digo que no, me voy y luego regreso pa´ decirle que crees que tu no más puedes bromear? 😂", "Sí no me piden matrimonio así, no me caso xd".

