Laura Londoño es una bella actriz colombiana que está disfrutando al máximo su nueva etapa como mamá.



Su hija Allegra ya ronda el primer añito y ella quiere enseñarle a dormir sola en su habitació. Sin embargo, la labor es muy dura, pues debe escucharla llorar mucho.



En redes sociales no se hicieron esperar las críticas a su método, pues para muchos "no se debe dejar llorar a los niños".



No obstante, otras personas señalaron que "la niña irá aprendiendo a dormir sola y que no debe dejar que llore", otros la defienden indicando que "cada persona educa a sus hijos a su manera".