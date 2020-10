María Legarda, hermana del fallecido cantante de reguetón, ha sorprendido a muchos de sus seguidores por el cambio físico que ha tenido, pues últimamente se ha mostrado con kilos de menos.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la joven se atrevió a usar un diminuto bikini de color naranja en el que deja ver todos sus atributos, mientras posa sensualmente para la cámara.

Te puede interesar: No contuvo las lágrimas: El conmovedor video de La Segura al adquirir lujosa camioneta

“Mi mente no tiene límites, porque si me caigo 9 veces me levanto 10 más”, fue el comentario con el que acompañó el video que dejó boquiabierto a más de un seguidor.

Y aunque no faltaron los criticas por parte de unos seguidores que aseguraban que el vestido de baño no iba acorde con su figura, otros salieron en su defensa, rescatando que la sociedad está acostumbrada a ver cuerpos con cirugías plásticas, mientras que el de ella es natural.