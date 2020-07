Juana Valentina la hermana de James Rodríguez se cansó de las críticas que lanzan algunas personas en sus redes sociales porque la ven muy diferente a cuando era una niña.



Muchos seguidores le han insistido en que se inyectó los labios y se ha hecho otros arreglitos estéticos. Ese fue el caso de una mujer que le escribió en Instagram que "no entiende como niñas lindas e inteligente se ponene tanta cosa".



Sin embargo, la mamá de Juana Valentina y James no se quedó callada y le respondió aclarando que sus labios son naturales.



"Los labios de Juan Valentina son naturales, princesa la forma como aplica su labial es la razón para que se vean así y segundo las mujeres, hombres o el que sea tiene derecho a cambiar su cuerpo cuantas veces quiera...", fueron algunas palabras de la madre de la joven.



Asimismo, la propia Juan Valentina puso una historia en redes sociales recalcando que nunca se ha inyectado nada.



"Amigos no sé cómo decirles que no tengo nada en los labios, ni ácido, ni botox ni nada que se le parezca. Así son, así nací", dijo.