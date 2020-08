Marcela Reyes es una de las Dj más reconocidas del país y su popularidad creció después que sorprendiera a su exnovio en la casa de una de sus amigas y hasta tratara de tumbar la puerta a patadas.



Sin embargo, después de ese episodio, Marcela ha crecido mucho en redes sociales y por allí mantiene al tanto a sus seguidores sobre su vida. Incluso, hace algunas semanas compartió entre lágrimas que tenía covid 19 y que estaba aislada.



No obstante, Marcela ya está recuperada, pero ha tenido que estar al frente de la salud de su mamá quien se encuentra en la clínica. Frente a estos episodios que ha tenido, decidió conversar con sus seguidores y abrió el chat de preguntas.



Aunque muchos le preguntaban sobre la enfermedad, hubo uno que no le agradó para nada y decidió contestarlo públicamente.



"Ojalá tu mamá y tu hijo se mueran", le dijo una persona en Instagram y ella no se quedó callada, pues respondió con mucha calma al comentario.



"Muchas gracias, que bonito corazón tienes. Debes tener una vida súper feliz me imagino que vives muy feliz. Dios te bendiga, yo en cambio te mando un abrazo y te deseo lo mejor del mundo", dijo Marcela.





Finalmente, la Dj aclaró que ya no tiene covid y que su hijo no tuvo nunca. Sin embargo, recalcó que sigue en casa para protegerse.