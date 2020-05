Quizás recuerdas la peculiar escena de 'la maldita lisiada' en la novela María la del barrio que fue muy comentada y se convirtió hasta en motivo de memes y risas en redes sociales.



Pues sus actores no pasaron desapercibidos después de aquella escena y continuaron su carrera en la actuación.



El joven 'Nandito', quien era hijo de María la del barrio (Thalía), protagonizó esta escena en la que debía detener a la malvada de la historia, Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), quien presa de los celos, quería hacerle daño a la joven en silla de ruedas que él amaba.



Te puede interesar: "Me siento orgullosa de ser un meme"", dice actriz sobre escena de 'maldita lisiada'



Sin embargo, Nandito salió herido en la novela y le costó un camino largo y dificil alcanzar la felicidad en el famoso melodrama.



Hoy el actor que le dio vida a ese personaje, Osvaldo Benavides, es un guapo cuarentón que trae suspirando a las mujeres.



Benavides ha participado en más novelas mexicanas como 'Lo que la vida me robó', 'Piel de otoño', 'La que no podía amar', entre otras. Recientemente, participó en una serie de Netflix llamada 'Monarca'.



Aquí te dejamos las fotos de cómo luce el recordado 'Nandito' en la actualidad.