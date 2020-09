La icónica serie 'El príncipe del rap', protagonizada por Will Smith, marcó la vida de una generación en los años 90. Todos soñaban con tener la lujosa vida de Will, incluso vivir en su mansión y tener un mayordomo como Geoffrey.



Pues ahora es posible para los fans pasar una o varias noches en este maravilloso lugar, pues se puede alquilar en Airbnb.

Con motivo de los 30 años de su estreno, Will Smith ha decidido poner en alquiler su famosa habitación. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus y distanciamiento social solo se podra alquilar por tres días.



Solo será alquilada a quienes vivan en Los Ángeles y solo pueden quedarse dos personas a la vez entre el 2 y 14 de octubre. El alquiler tiene un costo de 30 dólares por los 30 años que cumple la serie.



Los fanáticos podrán encontrarse con recuerdos de la serie como decoración de la casa y el vestudario de Will.