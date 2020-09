Una completa mamacita, Cristina Hurtado bailó sensualmente en Instagram y calentó las redes con su despampanante figura.

Al ritmo de "Ziguiriguidum" la paisa dejó embobados a sus fans y causó sensación entre sus fans.

La antioqueña deslumbró con sus moldeadas piernas y tonificado abdomen luciendo un espectacular top rosado y una pantaloneta cortica.

Los halagos por parte de sus pretendientes no se hicieron esperar: "No tienes dolor de espalda, al cargar con toda la belleza del mundo”, “A mí me gusta”, “Por Dios, yo creo que tiene el cuerpazo de la vida”, comentaron los internautas.