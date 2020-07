La bella Yeimy Paola Vargas aprovecha la cuarentena para estar en casa con su familia y divertirse un poco.



Ese fue el caso de su último video en el que aparece bailando y sus piernotas en primer plano. Sin embargo, muchos seguidores se fijaron en el desorden que tenía en su closet y no se lo perdonaron.



Aunque la morenza se llevó muchos piropos por sus sensuales movimientos de cadera, también hubo quien no despegó al vista de la ropa algo desordenada detrás de ella. No obstante, otros aplaudieron su gracia para hacer el video porque los hizo reir mucho.



"El ropero no te dejo bailar", "Hay que arreglar un poquito atrás", "Tan bella que eres y tienes las piernas de tu vida", "Me hiciste reír con ese video", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.