Yina Calderón sigue dando de qué hablar en redes sociales con sus llamadas 'putifiestas' y el desorden en el que siempre terminan. Además, sus múltiples cirugías siempre son motivo de comentarios.



Sin embargo, esta vez Yina habló con sus seguidores de su cola y de lo mal que la está pasando porque esa parte de su cuerpo parece colgar y no luce tan bien.



Te puede interesar: Video: Yina Calderón se emparejó la otra nalga con un “extravagante” tatuaje



En un en vivo Yina mostró su cola en tanga y dejó ver a sus seguidores que debido a la extracción de biopolímeros las prótesis no quedan igual por la piel sobrante y sus nalagas están cayendo.



Aunque la recomendación del cirujano es hacer recorte de piel sobrante para subir el glúteo, a Yina le da un poco de temor quedar con una cicatriz en su espalda y dañar su enorme tatuaje. Por eso acudió a sus seguidores para pedirles opinones de si se practica o no esta intervención.





A Yina se le está cayendo la cola pic.twitter.com/kNdR8VaOXA — Qué tal esto (@CorreDile) August 10, 2020





Muchas personas que estaban conectadas le decían que se dejara al natural, mientras que otras la aconsejaban hacerse el recorte de piel.