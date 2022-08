Antonella deslumbró con vestido que lleva impresas las palabras de su padre, Gustavo Petro

Antonella Petro, vistió un traje inspirado en una carta de amor que le hizo su padre, sobre la tela se imprimió el escrito que le dejó el presidente Gustavo Petro por su cumpleaños. El atuendo ha dado mucho de qué hablar, pues hizo parte de una gran experiencia en la moda.

En el diseño gráfico están registradas las palabras y frases de puño y letra del presidente, la carta se imprimió digitalmente en textil de poliéster reciclado en tercer uso por el diseñador Diego Guarnizo.

El reconocido diseñador también fue el encargado de los atuendos para la ceremonia de Sofía Petro, María José Pizarro y del conjunto que utilizó Antonella, para la celebración en el Palacio de Nariño.

El pantalón y la blusa fueron confeccionadas especialmente para la ocasión, con el exclusivo estampado en donde se logra leer: “Ha sido como la bolsa para un náufrago, nada hubiera sido posible si no estuvieras”.

Diego Guarnizo agradeció a Antonella por permitirle hacer parte de la novedosa y emotiva creación: “Gracias Antonella por dejarme transmitir sentimientos a través de tu vestido. Aprendí una gran lección de amor”, expresó el diseñador.

Por vía Twitter, el reconocido diseñador Guarnizo compartió la plantilla del diseño y algunas imágenes de la prenda ya hecha y los detalles de la textura de la misma, junto a un mensaje muy conmovedor e inspirador.

“Una carta de amor. De Gustavo para Antonella. Un sentimiento hecho moda. De su puño y letra, el presidente registró el amor por su hija y quedó impreso en una prenda de vestir hecha con poliéster reciclado. La moda es amor. Gracias”, escribió Guarnizo.

Por otro lado, los comentarios ante el grandioso diseño no dieron espera por medio de la red social Facebook: “No se les escapó un solo detalle, Todo acordé a la cultura”, “Qué acto de amor tan bello y especial”, “Sencillamente espectacular”, “Hermoso.

¿Qué dice el vestido de Antonella, usado en el acto de posesión presidencial de su papá Gustavo Petro?

Hola mi corazón hermoso

Hoy cumples años. Son 14 en los cuales siempre he estado y tú has estado en los míos. Cada día que llega a cansado, a veces derrotado, cada día que había un problema dentro de mí, fuera de mí, yo llegaba a cogerte la mano, a darte un beso, para calmarme, para agarrarme de ti y salir a flote.

Has sido como la balsa para un náufrago. Nada hubiera sido posible si no estuvieras. Fíjate lo importante que has sido estos años. Salir contigo, con los perros, con tu mamá. Saber que te gusta que te lleve de la mano, que te enseñe cosas, que juegues al fútbol conmigo son de las cosas que más feliz me han hecho.

Ahora entrarás a ser mujer, tendrás otras muchas expectativas, se te abrirán otras muchas.

