A 20 días de dar a luz, el ABDOMEN de Katerin Peláez ya genera envidias

Hace tan solo 20 días que Katerin Peláez dio a luz a su hijo Emmanuel y ya tiene su cuerpo como si nunca hubiese estado embarazada.

En varias fotografías que ha posteado en Instagram ha mostrado cómo le quedó el cuerpo.

“¿Dónde tuviste el bebé?, te ves hermosa, te ha sentado la maternidad”, fueron algunos comentarios que recibió en la foto en la que presumió su abdomen de acero.

Según una publicación ha bajado siete kilos “solo con la lactancia”.

“Estoy muy FELIZ de ver resultados tan óptimos, porque antes de tener a Emmanuel se me llenaba la boca diciendo: yo me opero de una, me voy a poner muchos quemadores para bajar rápido, etc. Y ya con mi hijo en brazos, no quiero entrar a ningún quirófano, porque siento un miedo enorme de que algo me pase y dejarlo solo, tampoco puedo ponerme quemadores porque estoy lactando y todo eso le hace daño al bebé”, escribió.

