¡Como Dios la trajo al mundo! Así posó María Fernanda Yepes a la orilla del mar

María Fernanda Yepes recordó sus tiempos de gloria y publicó una imagen en su cuenta de Instagram en honor al talento fotográfico de su novio José María Galeano. “Gracias por saber capturar con tanta magia cada momento, eso se llama talento, y tú tienes de sobra cariño mio Saludos al viejo continente Buenos nuevos días para todos!!!”

La artista aprovechó que los jueves son de #TBT y decidió compartir una foto donde dejó ver su cuerpo acostado boca abajo completamente desnudo a la orilla del mar, lo que despertó el amor a muchos de sus seguidores que resaltaron la belleza y perfección de su físico.

Yepes escribió en el pie de foto una leyenda que resaltó la desnudez como algo natural. “Y no, no estaba posando, y no, no lo hago por exhibirme. La desnudez es el estado más puro y genuino de un ser humano, me permito disfrutarla con total naturalidad, porque es un regalo, porque es mi vehículo, porque lo amo, lo respeto y en comunión con la naturaleza me siento libre”.

La publicación alcanzó alrededor de 32.750 me gusta y casi 400 comentarios.

