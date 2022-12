Con sensual FOTO, Natalia París reveló los secretos para tener una cola PERFECTA

El cuerpo de Natalia París es uno de los más envidiados del país, la belleza de la paisa ha sido admirada por varias generaciones.



¿Quién no ha soñado tener un cuerpo así? Pues con una fotografía que apoya cada uno de sus consejos, la modelo compartió sus tips.

A través de Instagram creó

una cuenta para dar consejos de belleza y este no podía falta.

“Yo la trabajo en el gym cada dos dias. No hago mucho peso, pues no deseo que se crezca (cola) más. Por el contrario, hago muchas repeticiones con poco peso, con eso logras tonificar, pero no agrandar. Las que desean agrandarla, deben poner peso en su entrenamiento”, escribió.



La primera parte de su consejo se enfoca en el ejercicio, destacando el peso y la intensidad que debe tenerse según los objetivos de cada una.



Continúo diciendo, “sube las escaleras siempre de a dos, para mantenerlas en su puesto (...) Evita los fritos, además de ser muy oxidantes para las células, son causantes de la odiosa celulitis. Consume mucha fibra, bebe agua, pero no en exceso, nunca más de 7 vasos al día”



“Haz los ejercicios que comparto por aquí. Desde casa los puedes hacer. Si puedes una vez al mes ponte radiofrecuencia corporal. Un calor extremo que obliga a la piel a no perder su firmeza”, concluyó.