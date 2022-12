“Dejen de hablar tanta mie$#@”: MALUMA a quienes dicen que se retira de la música

Maluma asustó a sus seguidores con una historia de Instagram en la que anunció su retiro de las tarimas. Pero no es que abandone la música. Solo quiere hacer una pausa para descansar.

Según dijo, necesita tiempo para recargar energía y volver a lo que ama con más fuerza.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo en el corto video.

Y ante los rumores que se generaron alrededor de que sí se retira, en otra historia se rio de lo que había leído en Internet al respecto. Es más, pidió que dejen de hablar tanta mierda.

Para tranquilidad de sus fanáticos, solo va a tomarse unas vacaciones, es todo.

