Diva Jessurum REVELÓ la promesa que le hizo a Martín Elías

Tras la muerte de Martín Elías, Diva Jessurum reveló en sus redes sociales una emotiva charla con él. No sin antes recordar el dolor que le causó su partida.

“Un día como hoy puse a prueba el sentir más profundo de mi corazón. El viernes santo del año pasado, armada de un valor infinito le contaba al país como fueron los últimos instantes de vida de un hombre que nació para ser grande en todo el sentido de la palabra”, escribió en su mensaje.

La presentadora tuvo que hacer el cubrimiento de esteun joven artista se despedía de este mundo.

“La noticia más triste que he transmitido en mi vida”, concluyó.

“Un día me pediste tu propio ‘Se dice de mí’ te dije que te lo iba a regalar para tu cumpleaños el 18 de junio, el mismo día que el mío (…) El tiempo no me dejó llegar a realizarte este sueño, pero yo sí te voy a cumplir esa promesa que te hice y el próximo 14 de abril Colombia conocerá el Martin Elías que nosotros sí conocimos”, comentó.

Con este conmovedor mensaje, Jessurum le contó a Colombia que el próximo fin de semana -a un año de la muerte de Martín Elías- ella dedicará un programa para el artista. Tal y como se lo prometió.

