Eduin Caz, vocalista de 'Grupo Firme' desmiente que haya tenido un fuerte accidente automovilístico

La mañana de este lunes 31 de enero se registró un fuerte accidente automovilístico en el que presuntamente estaría involucrado Eduin Caz, vocalista y líder del 'Grupo Firme'.

La información tomó fuerza cuando fue publicada en la cuenta de Instagram de @chamonic3, en la que se dijo: "Eduin Caz tuvo un accidente automovilístico , esto habría sucedido en la carretera de Culiacán Sinaloa , él está bien con algunos golpes pero bien... aún estoy esperando más información".

Publicidad

Así mismo el periodista Gustavo Adolfo Infante, dijo que el accidente automovilístico ocurrió en Culiacán, Sinaloa.

Por medio de su canal en YouTube el periodista dijo: "Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado".

Publicidad

Después de tomar fuerza el rumor, el vocalista del grupo mexicano habló en sus redes sociales y desmintió que haya sufrido un accidente, sin embargo dijo que si es su camioneta y el que iba manejando era su tío quién es uno de sus asistentes. y que él también esta bien de salud.