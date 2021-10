¿Esposa de Vicente Fernández, doña Cuquita, pidió que desconectaran al artista?

En la mañana de este miércoles y de acuerdo con medios locales de México, Vicente Fernández no ha podido recuperarse ante su eventual caída, por lo que indican que Doña Cuquita, esposa de 'El Charro de Huentitán', supuestamente quiere "desconectarlo" de su respirador y llevarlo a su rancho Los Tres Potrillos en Guadalajara.

Gabriel Cuevas, fuente cercana a la esposa del cantante, indica que ella no ve mejorías en la salud de 'Chente': "En realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos". Según lo anterior, Doña Cuquita consideraría desconectarlo.

"Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron y es que entre los médicos ya no esperan nada más por don Vicente, porque dicen que ya no pueden respirar", expresó Cuevas.

Horas más tarde, Gustavo Adolfo, presentador de México , habló con la familia de 'Chente' y desmintió la posibilidad de que sea desconectado. "Ni Vicente Junior, ni Alejandro, ni Cuquita, ni Gerardo, ni los nietos, ni nadie está pensando en desconectarlo", advirtió Gustavo frente a la mal información por parte de Cuevas.

Además, la familia de Vicente Fernández se pronunció con un nuevo comunicado oficial diciendo que: "Su estado de salud al momento continúa siendo estable".

"Se estará generando información médica únicamente por este medio y previo consentimiento de la familia", añaden.

El 'Charro de Huentitán' ya completa dos meses internado en el Hospital Privado Country 2000, en Jalisco, por lo que la suma que deberá pagar es considerable, ya que se ha dicho que supera los 12 millones de pesos mexicanos, (cerca de 2.210.948.608 COP).