Goyo lució llamativa prenda en evento de música que decía: "SOS, Colombia resiste"

Goyo , la hermosa vocalista de Chocquibtown, fue invitada en representación de las mujeres colombianas al evento 'Ellas y su música' que tiene el respaldo de los Latin Grammy y se transmite en Estados Unidos .

Sin embargo la cantante dejó a todos con la boca abierta al elegir un look muy llamativo en el que resaltó el texto grabado en las prendas. La cantante usó un conjunto denim y una hermosa chaqueta roja en el que se podía leer "no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”.

"Ayer estaba marchando por mi país y hoy en un par de horas tendré el privilegio de estar en un show muy poderoso con algunas Reinas de la música MUNDIAL y quise llevar un mensaje de tantos que escribo en mis letras a mi ROPA . "No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar” ❤️ recordando lo importante que es NO rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario", escribió Goyo en una publicación.

De otra parte, su pantalón también estaba grabado con la frase: "“SOS” y “Colombia resiste” en apoyo de la artista al país en medio de la grave situación de orden público que se registra por el paro nacional, además de hechos violentos en medio de las protestas . No obstante, también hizo un llamado a la paz y a seguir protestando de manera pacífica.

"Gracias @lewis_beilharz @beilharz_official por llevar mi mensaje a estás piezas. Hoy más que nunca debemos seguir alzando la voz. Salir a protestar de manera pacífica no debe ser un CAUSAL de muerte. Debería ser una jornada para aprender y para enseñar cómo se hace país con DIÁLOGO y SIN ARMAS no atascándonos como si estuviéramos en una GUERRA CIVIL. NO más violencia", resaltó Goyo.

"Aquel que ama a su patria, ama a su madre", "La moda como instrumento político,social y cultural ❤️👏👏👏 más mujeres así en el mundo", Todos los que hicieron de la moda, un arte de lucha GRACIAS, muy poderoso", fueron algunos comentarios que le dejaron los seguidores a la artista en Instagram.