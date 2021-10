Hija de Will Smith cuenta desgarradora situación que tuvo con un 'pedófilo'

Willow Smith, hija de Will Smith, reveló durante unos de los episodios de 'Red Table Talk', programa de entrevistas presentado por la joven estrella, su madre Jada Pinkett Smith y su abuela Adrienne Banfield-Norris, que un hombre con antecedentes de pedofilia la estuvo acechando por más de dos años.

La artista estadounidense habló sobre cómo el incidente hizo que entrara en pánico. Todo surgió cuando el hombre la empezó a acosar por internet , luego, el sujeto sobrepasó los límites e interrumpió su casa.

"Este tipo me estaba haciendo ciberacoso y lo hizo durante varios años. Básicamente estudió mis hábitos. En diciembre, cuando estábamos de vacaciones familiares, vino a mi casa y entró mientras no estábamos. Fue una locura total", indicó la hija de Will Smith .

De acuerdo con las investigaciones, el implicado accedió a la vivienda ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos , escalando una cerca. Ya dentro de la propiedad y al ver que la joven no se encontraba, decidió esperarla y le envió un mensaje diciendo que "quería casarse con ella y formar una familia".

El sujeto fue aprehendido por las autoridades justo cuando había instalado un campamento detrás de la casa de la estrella. Además, la madre de la víctima cuenta que tuvieron que "botar toda la comida de su nevera por temor a que el hombre les hubiera puesto una sustancia extraña".

Publicidad

Willow afirmó que un investigador privado que había contratado descubrió que era un delincuente sexual condenado. Tras la sentencia del acosador, el juez dictaminó que debe cesar todo contacto con la cantante y permanecer al menos a 90 metros de ella.