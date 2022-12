“¡Hola CUÑADO!”, le dicen a David Ospina por fotos con Daniela en traje de baño

Con el fin de felicitar a su hermano por el cumpleaños, Daniela Ospina publicó unas divertidas fotografías con David Ospina en la playa.

Aunque la idea era que el protagonista de la publicación fuera el paisa, la voleibolista fue quien se robó toda la atención por su figura.

Las imágenes muestran en secuencia como David carga a Daniela hasta cuando se caen al agua.

“VINCHO, Como pasa el tiempo y ya son 30 años, y aun sigues siendo esa misma persona que cuando abrí mis ojos por primera vez vi, era un parcerito para toda la vida, alguien con quien jugar, pelear y hasta entender que eras el preferido de la casa. Fuimos creciendo y disfrutando cada etapa de nuestras vidas siempre muy unidos, aprendiendo tanto de ti año tras año y no me pudieron regalar mis padres mejor ejemplo que TU…”, escribió la ex de James.

Por supuesto, los comentarios felicitando al futbolista llovieron, en los que exaltaron su talento y lo que “ha hecho por Colombia en el deporte”.