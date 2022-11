Jhonny Rivera subió a tarima a grupo de mujeres que barría las calles mientras él daba concierto

Sin lugar a dudas Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos a nivel nacional, ya que con su forma de ser se ha sabido ganar el cariño de sus fans y colegas en el mundo musical.

Muestra de su humildad y sencillez, hace poco se viralizó un video en las redes sociales en el que se le ve disfrutar de un concierto en tarima junto a algunas mujeres que estaban trabajando cerca y a quienes invitó a subirse y vivir un momento inolvidable.

En la filmación hay una voz en off que dice: "Mientras yo cantaba en San Gil, ellas estaban barriendo las calles. Las invité a bailar conmigo".

Allí se puede ver a un grupo de mujeres uniformadas con unas chaquetas naranjas y con sus escobas y recogedores en mano disfrutando del concierto del cantante de música popular mientras él seguía cantando, abrazándolas y sacándose fotos con cada una.

Este acto se ha robado los aplausos de cientos de personas quienes lo felicitan por ser así con su público: "Me encanta ver sus posts por ser todo un gran caballero. Muy lindo ese gesto. Felicidades 👏🏼👏🏼", "Bravo ,por mas seres humanos como tú 👏👏👏", "Lo que más me gusta...es su calidad humana... Dios lo bendiga 🙏", "Me encanta todo lo que haces 🥺😍😍😍🙏🏽🙏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽❤️", "cómo no admirar todo lo que hacés ❤️❤️❤️❤️si eres un ejemplo para todos 😍😍😍😍".

Por otro lado, recordemos que hace poco, Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, cumplió años y fue un día indicado para que el cantante le dedicara unas conmovedoras palabras a su hijo agradeciéndole por no bajar los brazos aún en los momentos más difíciles.

En un post de Instagram Jhonny Rivera escribió: "Hijo mil gracias por absolutamente todo, pero sobretodo por no tirar la toalla cuando sabes que tirarla es tu única opción, cuando luchas te das cuanta que detrás de esa lucha habían cosas maravillosas, y no hablo de fama ni dinero, porque la adversidad nos enseñan que no es lo más importante, tener el amor de la familia y encontrar paz, es respirar felicidad".

Finalizó deseándole un gran día: "te amo guerrerito incansable, disfruta este día como más te guste, y por favor has un resumen de todo lo que has logrado en estos años, maravilloso verdad? Feliz cumpleaños @andyrivera te amo con mi vidaaaaaa🥰".

