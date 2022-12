La FOTO por la que dicen que Carolina Cruz es la KARDASHIAN colombiana

La presentadora caleña sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto en la que sale luciendo muy diferente a lo que están acostumbrados a verla.

Publicidad

El cambio fue tan drástico que hasta la compararon con las millonarias hermanas Kardashian, quienes suelen compartir en sus redes sociales fotos similares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Pero, al parecer, esta sesión de fotos se debió a una interpretación de muñeca Barbie que quería hacer. Eso explica el cabello blanco y el abrigo color violeta que sale usando en la imagen.

Publicidad

Te puede interesar: La FOTO por la que comparan el abdomen de Carolina CRUZ con el de Lincoln

Publicidad

Sin embargo, aunque se trate solo de un traje y no un cambio de look como muchos creyeron, a cientos de sus seguidores no les gustó nada.

Publicidad

La vallecaucana no describió con exactitud la foto, pero sí etiquetó al fotógrafo que ya le había hecho registro disfrazada de lo mismo.

Publicidad

Publicidad