"La garganta no es eterna": Vicente Fernández habló sobre su inminente retiro de la música

El gran Vicente Fernández es un ícono de México, un ídolo de la ranchera que lleva más de 55 años cantando, pero siente que llegó el momento de retirarse para descansar. Así lo aseguró el gran Chente en una entrevista.

"La garganta no es eterna. Y yo no quise que el público me viera caminar mal, o me viera que me hace la voz ahahah, pero tengo mis cualidades enteras, pero es para retirarme. Duré 55 años cantando mija, ya me cansaba. Yo siempre canté tres horas o tres horas y media", dijo Vicente Fernández en una entrevista con Patricia Castañeda.

El cantante trabajó en palenques cantando desde muy joven y casi nunca tuvo tiempo de descansar por sus múltiples compromisos. Además recalca que siempre cantó en cada show más de tres horas.

"Nunca conocí un table dance. Yo terminaba me metía a bañar, me rasuraba o comía y madrugaba para ir al palenque", dijo Chente.

Sumado al desgaste de tantos años cantando también tiene complicaciones de salud, por eso ya no puede tomar licor y debe cuidarse más. Finalmente, aseguró en esa entrevista que la relación con su esposa, Cuquita, es maravillosa desde el día que se casaron y estar a punto de cumplir 60 años de matrimonio.