Le salió OTRO HIJO a Juan Gabriel y DETESTA al heredero del artista

La vida del artista siempre estuvo en el ojo del huracán por sus amores, rupturas y escándalos, y, seis meses después de muerto, sigue dando de qué hablar.



Joao Gabriel Alberto tiene 23 años y aseguró en el programa Primer Impacto que era hijo legítimo del fallecido cantante. El espacio televisivo hizo una segunda entrevista para darle a conocer a él y al mundo los resultados de las pruebas de ADN a las que se sometió.



Con ayuda de su tío Pablo Aguilera, el joven confirmó científicamente su parentesco con el ‘Divo de Juárez, un porcentaje de 99.9 % revela su vínculo sanguíneo.



Sin embargo, comentó que la noticia no le sorprendió, pero sí lo llenó de fuerza para enfrentar al mundo: “Es realmente un sentimiento muy bonito y único que no se puede expresar con palabras”.



En vida el cantante reconoció hasta cinco hijos, el mayor de ellos, Iván Aguilera, había expresado en redes sociales que de ser positivo el resultado se pondría en contacto con él. Pero al ser cuestionado por dicho encuentro, Joao aseguró que era demasiado tarde.



“Le diría que tú no eres mi hermano (…) la invitación es muy tarde”. Según él, Iván no le permitió despedirse de su padre ni hacer parte de los servicios fúnebres.



Joao aún tiene muchas dudas sobre la muerte de su padre y no vaciló en exponerlas antes las cámaras: “¿Por qué cremó a mi papá, por qué me negó ver a mi papá, por qué no canceló los conciertos cuando él estaba cansado?”