Luisa Fernanda W lanzó su polémico VIDEO musical

¡La espera para los fans de Luisa Fernanda W terminó! La youtuber lanzó el video de su canción 'Bloqueo' y a pocas horas de su publicación, superó el millón de reproducciones.

El tema es dedicado a todos aquellos que critican cada cosa que hace, una burla musical para quienes quieren verla 'mal'.

En video luce diversos looks -unos más atrevidos que otros- el que más

llamó la atención, donde sale sin brasier y con dos colitas.

La intención de ser irreverente se cumplió a cabalidad, la paisa despertó elogios y mensajes de aliento después de compartir el material audiovisual.

"Ninguno ha durado (mis ex) vete al carajo, no soporto tus estados, ese trasero, el ego en el cielo... siempre que me hablen feo: bloqueo, bloqueo". dice el coro de la pegajosa canción.

En 'bloqueo' salen la ex reina Adriana Tarud Durán y su esposo Rafael Novoa. Lo que causó la curiosidad de muchos cibernautas.

