No muestro mi CUERPO por likes: Luisa Fernanda W justifica su desnudo en Instagram

Luisa Fernanda W se destapó en Instagram como una sugestiva fotografía y los comentarios no le cayeron bien a la youtuber. Según algunos de sus fanáticos ella es muy linda como para ‘andar desnudándose por likes’.

La respuesta de ella fue contundente y no dejó ideas a la imaginación. Habló de amor propio y de la seguridad que le da cada imperfección: No muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos.

En el corto, pero significativo mensaje continúo diciendo: La realidad me encanta mi cuerpo, punto. Y por esa misma razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espero, amo mis imperfecciones. Y sí, me costó mucho aceptarlas, pero hoy día puedo decir, me amo.

La fotografía de la discordia es muy diciente. La youtuber tiene una toalla en la cabeza, posa de espalda con un delicado hilo dental que deja ver su cola, ¿qué tal el cuerpazo?

