¡No para! Karol G se estrenará en la actuación; hará parte de una serie de Netflix

En medio del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Karol G reveló que será actriz de una producción de Netflix. La paisa aclaró que no se tratará de una serie sobre su vida y que en enero anunciará qué papel será.

“Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, explicó la cantante de '200 copas'.

Por el momento, solo se sabe que será su primera vez en este campo artístico, ya que no ahondo ni en el personaje que representara ni en el nombre de la producción.

Es importante mencionar que, la reguetonera en el pasado habló sobre incluir a la actuación en su vida profesional.

"Yo tengo muchos planes que no son la música... no sé, la actuación y, en realidad, yo de actuando me sueño siendo la mala horrible de la película. Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda... ese es el personaje que yo quiero hacer”, dijo para ese entonces.