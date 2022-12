Paulina Vega habló del lado más OSCURO de su carrera

¡Un corazón de reina sin censura! La querida Paulina Vega es considerada como una de las mujeres más lindas de Colombia y del planeta, porque conquistó Miss Universo en 2014.

Su carisma y hermosura son indiscutibles, pero, ¿por qué hablamos de un lado oscuro? La propia Paulina abrió su corazón y contó detalles conmovedores de su carrera.

“Me criticaron cada pelo. Gané el Miss Universo y los comentarios fueron que debida ser más reina, arreglarme más, mostrar más. Ahora en las campañas de modelaje me dicen que soy muy voluptuosa,

muy caderona, que mis dientes son muy grandes y mucho más”, escribió en su post.

A través de su blog escribió sobre su imperfección y de lo duro de su carrera como modelo y presentadora: Gracias a Dios por los fotógrafos, estilistas y diseñadores quienes amablemente me recuerdan cómo debo posar. Si ellos no estuvieran ahí, SIEMPRE me vería tonta, chistosa o rara.

¡Se da mucho palo! Una autocrítica donde muestra lo más hermoso que tiene: su corazón. Acto que ha sido halagado en su cuenta de Instagram por los millones de seguidores que tiene.

“Me río de mí misma…con esos mismos dientes que la gente sugiere que debo corregir. Recuerda: Está bien tener defectos y cometer errores. Sé amable con los demás y contigo mismo”, concluyó.

