Por esta fotografía dicen que Shaira se puso implantes de SENOS

Por una fotografía que publicó Shaira en su cuenta de Instagram, iniciaron los rumores de que la joven cantante se había puesto implantes de seno.

El hecho se hizo viral en redes sociales, tanto así que la artista tuvo que salir a desmentir lo dicho por varios medios de comunicación.

“No tengo cirugías, no estoy en contra de las cirugías, pero no está en mis planes”, dijo en un video.

Pidió que por favor dejarán de decir eso y si en la foto se le ve algo más de busto es por su crecimiento: “Tengo 15 años, no puedo tener toda la vida 8 años y que no haya un crecimiento físico y que no sea notorio”.

Sus seguidores, que son casi 500.000, la apoyaron y le dijeron que se estaba convirtiendo en una “jovencita muy bella”.

“No des explicaciones por eso, no tienes necesidad”, “muy bien dicho”, “no respondas a esos comentarios”, entre otros.

