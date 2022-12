¿Por manilargo? Escándalo de actor de 'Padres e hijos' con un TAXISTA

El actor Andrés Fierro arrancó el año con un nuevo escándalo, el actor de ‘Padres e hijos’ fue acusado de ‘manosear’ a su pareja durante una carrera y, además, de haberse volado sin pagar.

El hombre fue recogido en la Primero de Mayo por John Jairo Sánchez. “Él se sube al vehículo y me pide que lo lleve a la calle 182 con autopista norte”. El taxista relató en 'La Red' que durante el recorrido se sintió muy incómodo.

“Llevaba una botella de aguardiente. Todo el trayecto no hacía más que tocarla, besarle los pechos (…) yo no les dije nada, pero uno se siente incómodo”, contó.

Sánchez aseguró que desconocía la fama del actor. Se dio cuenta cuando habló con el celador del conjunto. Pues según su versión, Fierro se bajó del taxi y nunca regresó a pagarle.

Luego de insistir por más de una semana, el taxista se contactó con la mamá del actor. Ella le pagó una parte, pero no completo. “La señora me consignó $70.000”, pero -según él- ese valor no corresponde a todos los gastos.

La Red habló con Andrés Fierro, quien luego de agradecer el espacio, dio su versión de los hechos.

El actor dijo que el taxista le cobró $80.000 por una carrera que no cuesta más de $30.000. Por eso, decidió pagarle lo que él consideraba como el valor real.

También aseguró que tomará las medidas necesarias para aclarar la situación.

