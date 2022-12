¿Qué es ser ANDRÓGINO?: Conozca a este personaje de La Agencia

En el nuevo reality de Canal Caracol se ha visto de todo entre los participantes, pero uno de los que más llama la atención es Dave Castilblanco, quien podría identificarse como uno de los modelos andróginos más reconocidos de Colombia.



Publicidad



"A mí me encanta salir en pasarela con tacones (...) Mi fisionomía es andrógina y eso me permite posar como hombre o como mujer", dijo Castilblanco durante la transmisión del primer capítulo de La Agencia.



¿Y qué significa ser andrógino?

Tan simple como tener caracterísiticas físicas ambiguas que no necesariamente responden al género de nacimiento, tal y como es el caso de Castilblanco. Aunque algunas personas confunden ser andrógino con andrógeno, la diferencia clave es que el primero presenta rasgos externos que no corresponden a su sexo, mientras que andrógeno es la hormona sexual masculina que corresponde a la testosterona, la androsterona y la androstenediona.

Publicidad

También podría interesarte: ¡Ya no es SECRETO! Ella es la modelo TRANS que está concursando en La Agencia

“Cuando era pequeño tuve un problema de identidad porque me gustaba vestirme como mujer, iba al clóset de mi abuela, cogía su ropa y me la ponía. Pero también usaba los trajes de mi abuelo. Comencé a darme cuenta que tenía comportamientos muy femeninos, pero no hasta el punto de sentirme como una mujer. Yo sé que soy un hombre”, dijo en otra oportunidad el modelo durante una entrevista en la revista Jet Set.



Publicidad

Durante la misma entrevista, el modelo contó que su entrada en el mundo de la moda se dio a los 18 años cuando una amiga cercana lo invitó a posar como hombre y también como mujer. Justo en ese momento, las puertas se abrieron de par en par.



Tras ingresar a la escuela de Stock Models y luego seguir su camino como parte de ella, Dave Castilblanco ha desfilado en pasarelas tan importantes como el Bogotá Fashion Week. Actualmente participa en el reality La Agencia y se disputa el gran premio. ¿Ganará?

Publicidad