'Quién sabe', el nuevo tema para cantar a grito herido que lanza Alexis Escobar

Alexis Escobar trae 'Quien sabe', su nuevo lanzamiento que hace parte del álbum renacer 2020. El tema es la continuación de su gran éxito 'La santa y la diabla' y llega para poner a gozar a todos los amantes de la música popular.

"Quién sabe, quién sabe, pierde la pena y solo le gusta bailar bien suave, quién sabe, quién sabe, se cree una santa, pero por dentro su diabla trae..." es el pegajoso coro de la canción que sale del puño y letra de Escobar.

El artista paisa ya conocido con éxitos nacionales e internacionales como 'No me da la talla', 'Así es la vida', 'Qué les hice yo, y 'No vuelvo a beber'. En esta oportunidad el tema 'Quién sabe' trae una gran producción bajo la dirección de Yohan Usuga y el video oficial fue rodado en la ciudad de Medellín con la participación de la hermosa modelo Lina Moncada.

"Agradecemos a Dios, por permitirnos hacer lo que nos gusta, buena música, a los medios de comunicación y a los fans por todo el cariño y apoyo", manifestó Alexis Escobar sobre el nuevo sencillo.